Reprodução Alain Delon morreu na França

Alain Delon , astro do cinema francês, morreu aos 88 anos neste domingo (18) . A notícia foi confirmada pela família do artista em comunicado à agência de notícias AFP. A causa da morte ainda não foi revelada , no entanto, a relação de Delon com a eutanásia chama atenção devido às declarações dele em vida.



Anthony Delon, filho do galã francês, revelou em 2022 que o pai possuía o desejo de fazer o uso da eutanásia. A prática, realizada pelos médicos, consiste em aplicar uma dose de um medicamento letal no paciente. Entretanto, após a sua morte, os parentes não confirmaram se o falecimento do astro foi em decorrência do procedimento.

Em 2019, Delon sofreu um acidente vascular cerebral (2019) e, após o ocorrido, afirmou ter o desejo de se submeter à eutanásia. O posicionamento dele se tornou mais presente depois de acompanhar o sofrimento de Nathalie Delon, esposa do artista, a qual morreu devido a um câncer no pâncreas e possuía a vontade de realizar a prática.

Repercurssão da morte do ator na França

Emmanuel Macron, presidente da França, lamentou a morte do ator neste domingo (18). Em uma mensagem postada no X, antigo Twitter, o político lastimou o falecimento de Anthony Delon.

"Alain Delon interpretou papéis lendários e fez o mundo sonhar. Emprestando seu rosto inesquecível para sacudir nossas vidas. Melancólico, popular, reservado, ele era mais do que uma estrela: era um monumento francês", disse ele.

A rival de Macron, Marine Le Pen, também se pronunciou após o ocorrido. "A lenda se foi. Alain Delon nos deixa órfãos da época de ouro do cinema francês que tão bem encarnou. É uma pequena parte da França que amamos e que vai embora com ele", afirmou.

