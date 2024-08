Reprodução Alain Delon morreu na França

O lendário ator francês Alain Delon morreu aos 88 anos em Douchy , centro de França , anunciaram este domingo os seus três filhos num comunicado transmitido à AFP.

"Alain Fabien, Anouchka, Anthony e (seu cachorro) Loubo anunciam com profundo pesar a morte de seu pai. Ele faleceu pacificamente em sua casa em Douchy, cercado por seus três filhos e sua família", disse o comunicado.

“O ator de ‘Um sol pleno’ e ‘O silêncio de um homem’ foi ao encontro da (Virgem) Maria entre as estrelas que lhe são tão queridas”, acrescenta.

A “família reza para que sua privacidade seja respeitada neste momento de luto extremamente doloroso”, disseram seus filhos.

O ator morreu “muito cedo, no meio da noite”, disseram.

Pouco visto desde os anos noventa, Alain Delon chegou às primeiras páginas dos jornais no verão de 2023, quando os seus três filhos apresentaram queixa contra a sua dama de companhia, Hiromi Rollin, por vezes descrita como sua companheira, acusando-a de se aproveitar da sua fraqueza.

Os seus três filhos travaram então uma guerra fratricida através dos meios de comunicação e dos tribunais, em relação ao estado de saúde do ator, que sofria de linfoma e sofreu um AVC em 2019.

Em maio de 2019, voltou a saborear as luzes do tapete vermelho de Cannes para receber uma Palma de Ouro honorária, entre lágrimas e um discurso com conotações testamentárias.

“É uma espécie de homenagem póstuma, mas em vida”, disse Alain Delon naquela ocasião.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.