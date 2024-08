Reprodução/Instagram Bárbara Evans desabafa

A influenciadora digital Bárbara Evans , de 33 anos, compartilhou com os seguidores do Instagram como está o resultado do mix de cirurgias que realizou há dois meses. A loira utilizou os Stories para exibir sua barriga trincada na última quinta-feira (15).



Bárbara realizou uma mamoplastia, para mudar o formato e o volume dos seios, uma lipoaspiração, para retirar gordura; e uma abdominoplastia, para remover o excesso de gordura e pele do abdome. Os procedimentos foram realizados no dia 19 de junho.

Em um story, Bárbara levantou a camiseta e mostrou a barriga trincada para mostrar os resultados, fazendo uma medição com uma fita métrica.

Uma amiga ainda a questiona quanto teria de cintura, e Bárbara afirma que possui apenas 65 centímetros.

A modelo e vencedora d'A Fazenda 6 deu à luz aos gêmeos Álvaro e Antonio em novembro de 2023. Bárbara também é mãe de Ayla, de dois anos.

