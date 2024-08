Reprodução Mulher de Cristiano Ronaldo exibe curvas com biquíni branco e blusa transparente

A esposa do jogador de futebol português Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez , compartilhou nesta quinta-feira (15) com os seguidores no Instagram os registros de sua hospedagem em um resort na Arábia Saudita .



A influenciadora digital mostrou diversos cliques em que aparece sensualizando, mas mesclado com fotos e vídeos em que está aproveitando com os filhos o momento de lazer. Elas está no "The Red Sea Project", um mega projeto turístico no Mar Vermelho.

Na legenda, Geogina escreve: "Recovery time with my baby’s", o que seria algo como "Aproveitando o tempo com os meus bebês", em uma tradução livre.

Veja as fotos

Esposa de Cristiano Ronaldo em praia na Arábia Saudita Instagaram Esposa de Cristiano Ronaldo em praia na Arábia Saudita Instagaram Esposa de Cristiano Ronaldo em praia na Arábia Saudita Instagaram Esposa de Cristiano Ronaldo em praia na Arábia Saudita Instagaram Esposa de Cristiano Ronaldo em praia na Arábia Saudita Instagaram Esposa de Cristiano Ronaldo em praia na Arábia Saudita Instagaram Esposa de Cristiano Ronaldo em praia na Arábia Saudita Instagaram Esposa de Cristiano Ronaldo em praia na Arábia Saudita Instagaram





Veja a publicação





A influenciadora foi elogiada pelos seguidores, que ressaltaram sua beleza. Uma seguidora escreveu: "Bella ama ver a mãe ficando pronto", se referindo a filha mais nova do casal. Outra acrescentou: "Por Favor, poste mais fotos da praia em que você está com o look preto. E esse vestido branco é angelical".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp