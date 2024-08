Reprodução/Instagram Vera Fischer se apaixonou por José Wilker





Vera Fischer revelou recentemente uma confissão íntima sobre sua experiência com o ator José Wilker durante uma gravação. Em uma entrevista concedida ao Omelete, na quarta-feira (14), a atriz recordou o momento em que contracenou com Wilker, que faleceu em 2014, no filme Bonitinha, mas Ordinária (1981).





Ela descreveu uma cena em particular que ficou marcada para ela: "Em um dia de gravação na praia, onde ficamos muito próximos um do outro diante do mar, e o sol estava implacável, ele começou a recitar poemas de Carlos Drummond de Andrade diretamente para mim. Foi uma experiência tão intensa que eu me senti tonta e completamente apaixonada. Lembro-me de ter dito a ele: 'Meu Deus, o que você fez comigo?'", revelou.

O ator era casado

Apesar do sentimento forte, Vera esclareceu que foi um impulso passageiro, uma vez que Wilker estava casado com a atriz Renée de Vielmond, uma grande amiga dela na época. Ela destacou, no entanto, que a conexão artística que teve com Wilker foi incomparável: "Foi uma experiência única. Eu realmente me apaixonei por ele em termos de trabalho. Sempre fomos amigos, mas naquelas cenas, ele foi a única pessoa pela qual eu tive uma queda genuína", confessou.

A atriz também expressou sua saudade do amigo e admirou o vasto conhecimento literário e poético de Wilker, que a encantou desde os primeiros encontros: "Nossa sintonia foi instantânea. Ele era um homem com uma vasta cultura e uma paixão pela poesia que me fascinou".