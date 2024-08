Reprodução: Instagram Tati Dias e Lauana Prado

A cantora Lauana Prado ganhou uma declaração , na última quarta-feira (14), da namorada, a influenciadora Tati Dias . As duas confirmaram publicamente o namoro em junho deste ano. "É que de alguma forma parece que te procurei a vida toda", iniciou a ex-reality no texto fofo que escreveu para a amada.

"Não sei se é pela forma que a gente se encaixa ou pelo jeito que acho graça nas suas piadas. Talvez seja porque nosso sorriso tem o mesmo brilho e formato. O fato é que te encontrei", afirmou.



"Aqui me sinto completa e com a certeza de que quero estar nesse lugar pra sempre, que repito todos os dias o quanto te quero, te cuido, te admiro pra todo mundo ouvir ou no seu ouvido, te amo", concluiu Tati Dias.

A sertaneja, então, respondeu a mensagem da namorada. "Ai, meu amor… Chegou a dar uma pontada no meu coração aqui, viu! Você é a personificação de tudo que um dia eu sonhei e idealizei pra mim e todo dia agradeço a Deus por termos nos encontrado nessa jornada da vida. Te amo, te admiro e te quero pra sempre!", disse ela.

Nos comentários da publicação, os seguidores da ex De Férias com o Ex Brasil aclamaram o namoro das artistas. "Que maravilhoso que o destino uniu vocês, com esse cuidado e amor tão lindos de se ver.. Uma grande família linda completa", elogiou uma internauta. "Se existe casal mais perfeito, desconheço!", opinou uma segunda. "A declaração mais linda da vida", acrescentou uma terceira.

