Reprodução: Instagram Kim Kardashian com os filhos

A empresária e influenciadora Kim Kardashian contou, em entrevista ao talk-show do apresentador Jimmy Kimmel, que os filhos tentam arrumar encontros amorosos para ela. "É engraçado porque meus filhos tentam arrumar encontros para mim. É como se eles estivessem prontos e eu ainda não", disse a artista.

"Eles fazem listas de quem eu deveria namorar, Saint quer que eu fiquei com qualquer jogador de basquete ou de futebol", acrescentou Kardashian. "Falo não, não e não. Alguns dos meus filhos querem que eu fiquei com streamers", expôs.

"Eles têm listas e tentam sorrateiramente me arranjar. Eu falo: 'Crianças, isso não é o que eu quero agora'", finalizou a ex-mulher do rapper Kanye West, com quem a influenciadora teve 4 filhos.

Kim Kardashian e Kanye West foram um dos casais mais conhecidos dos anos 2010. Em fevereiro de 2021, eles se divorciaram e, hoje em dia, apenas mantém contato por conta dos filhos. Os dois são pais de North, de 11 anos, Saint, que possui 8 anos, Chicago, de 6 anos e, por fim, Psalm, o mais novo, com 5 anos.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.