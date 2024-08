Reprodução/MTV De Férias com o Ex: MTV divulga trecho da briga que gerou expulsão de Stéfani Bays

Finalmente a MTV vai revelar os detalhes da expulsão de Stéfani Bays do De Férias com o Ex: Diretoria. O episódio que vai ao ar nesta quinta-feira (15) exibe toda a briga entre a influenciadora e Vini Buttel.

Nas imagens, os dois aparecem conversando na cozinha até que o clima esquenta. No reality, eles viveram um romance, mas tudo saiu do controle com a chegada de Ana Witcel, ex de Vini.

No meio da discussão, Stéfani começa a jogar os objetos da cozinha no chão, assim como a comida que o influenciador estava preparando. Ainda no spoiler, é possível ver a reação do elenco com a gritaria.





A expulsão de Stéfani Bays

De acordo o colunista Kadu Brandão, do iBahia, a polêmica começou com a chegada de Ana Witcel, ex de Vini. A emissora preparou uma festa para parte do elenco, que incluiu Vini e a ex, e deixou a influenciadora de fora.

No date, o influenciador ficou com a ex e, ao voltar para casa, ele seguiu a relação com Stéfani, mas transou com Ana no banheiro. Na sequência, Vini saiu do banheiro e foi se encontrar com Stéfani no quarto e a encarou.

A participante não gostou da atitude e pediu para que ele saísse do local. E após ele questionar uma possível agressão, Stéfani o agredi com um chute na perna. Com a ação, Vini gritou pedindo pela expulsão dela, enquanto o resto do elenco tentava acalmá-la.

Segundo uma fonte do colunista, Vini insistiu pela expulsão de Stéfani e chegou a ser confrontado pelo elenco ao negar que teria feito.

