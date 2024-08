Divulgação/GNT Nicolas Prattes e Sabrina Sato

Sabrina Sato, de 43 anos, resolveu se pronunciar sobre a declaração polêmica do namorado, o ator Nicolas Prattes, de 27. O casal viralizou na última terça-feira (13), quando o galã global afirmou que já chegou a praticar relações sexuais com a apresentadora 50 vezes em uma só semana.



Em entrevista ao “Gshow”, Sato comentou a declaração do novo namorado. “Na verdade, a gente é animado. Mas o início (do namoro) ajuda, a paixão toda”, contou ela, que se relacionou com Nicolas após se separar do também ator Duda Nagle, de 41.



“Estou muito feliz, super apaixonada. O Nicolas é uma pessoa muito legal, é muito generoso, ele cuida, ele se preocupa, e a gente está superfeliz. Está muito bom. Torçam muito pela gente”, acrescentou a ex-BBB, que apresenta o programa “Sobre Nós Dois”, no GNT.



Relembra declaração que viralizou

Durante participação na atração comandada pela namorada, Nicolas Prattes chocou o público ao dizer que já havia feito sexo 50 vezes em uma semana com Sabrina Sato: “Se vendo de segunda a segunda, início de namoro, umas 50 vezes”.

O ator viajou até o Japão para acompanhar a namorada na agenda de compromissos Pedro Arieta Nicolas Prattes atualizou as redes sociais com fotos quentes ao lado de Sabrina Sato Pedro Arieta O casal passou o dia quente na praia de Okinawa Pedro Arieta O ator posou com uma bermuda preta e sem camisa, e a apresentadora apostou em um maiô preto bem cavado Pedro Arieta Os internautas também se derreteram com os pombinhos Pedro Arieta A artista fez questão de comentar a declaração do namorado Pedro Arieta





