Pedro Arieta Nicolas Prattes posta fotos quentes com Sabrina Sato

Nesta terça-feira (9), Nicolas Prattes atualizou as redes sociais com fotos quentes ao lado de Sabrina Sato. O ator viajou até o Japão para acompanhar a namorada na agenda de compromissos.

O casal passou o dia quente na praia de Okinawa e aproveitou o momento para realizar uma sessão de fotos. Nas imagens, o ator posou com uma bermuda preta e sem camisa, e a apresentadora apostou em um maiô preto bem cavado .

"Por você eu atravesso o planeta", escreveu ele na legenda da publicação.

A artista fez questão de comentar a declaração do namorado. "Tô tão feliz. Te amo muito", disse ela.

Os internautas também se derreteram com os pombinhos. "Meu Deus! Vocês são lindos demais", disparou a mãe de Nicolas; "Não sei quem tem mais sorte, se é a Sabrina ou o Nicolas", comentou uma seguidora; "Que casal é esse, meus amigos", brincou outro.

