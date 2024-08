Divulgação/GNT Nicolas Prattes se diz 'constrangido' após revelar quantidades de transa com Sabrina Sato

Nicolas Prattes se surpreendeu com a repercussão da sua fala no primeiro episódio de 'Sobre Nós Dois', apresentado pela namorada Sabrina Sato . Na atração, o ator contou que transou 50 vezes com a apresentadora em uma semana e virou assunto nas redes sociais.

"Vou mudar esse número! Está dando mais do que falar do que qualquer coisa, meu Deus! Vinte e quatro horas, trancado, sete dias na semana, fiz os cálculos e deu isso", disse ele ao gshow.

Marina Ruy Barbosa e Fernanda Rodrigues também foram as convidadas da segunda temporada e se impressionaram com a revelação de Nicolas.

"O que vocês querem que eu faça? Estou me sentindo constrangido agora. Mas elas (Marina Ruy Barbosa e Fernanda Rodrigues) levam na brincadeira, a gente se dá super bem. Essa brincadeira e essa zoação é o tempo inteiro, um com o outro. Acho que é isso que faz a nossa amizade ter consistência e longevidade porque a gente se dá muito bem", completou ele.

Nicolas Prattes abre vida íntima com Sabrina Sato

No programa de Sabrina Sato, Nicolas Prattes fez as contas dos encontros com a namorada e apresentadora desde o início do relacionamento e chamou a atenção ao falar da vida sexual do casal.

"Considerando que a gente se vê sete dias na semana... Se vendo de segunda a segunda, início de namoro, umas 50 vezes", disse.

O ator ainda tentou se explicar: "Olha só, 24 horas por dias, de segunda a segunda, de férias, sem fazer absolutamente nada".

