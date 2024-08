Reprodução: TV Globo Egídio (Vladmir Brichta) em "Renascer"

A novela " Renascer " está se encaminhando para o seu término e as semanas finais da obra têm dado o que falar. No próximo capítulo, que irá ao ar nesta terça-feira (13), Egídio (Vladimir Brichta) conversará com os restos mortais de Marçal (Osvaldo Mil).

Leia o que o vilão irá falar ao capanga que ele mesmo provocou a morte

"Num me conformo depois desses ano todo você me aprontá uma coisa dessa! Justo você, Marçal... Em quem eu confiei tanto, que teve do meu lado o quê?! Uma vida intêra... Mas tá certo...", lamentou ele.

Além disso, o vilão comentou com o cadáver do capanga a respeito do tiro que levou. Segundo ele, a culpa foi do próprio Marçal. "Mas eu não guardo mágoa nenhuma do que você me fez", iniciou ele.

"Num entendo os seus motivo, mais mágoa, mágoa mesmo, também num guardo não! Pelo contrário: lhe sô grato pelo que você me fez", completou. Após o momento mórbido, Egídio afirma que irá atrás de José Inocêncio (Marcos Palmeira) para matá-lo.

"Um tiro e vâmo botá a prova esse teu corpo fechado!", diz o personagem interpretado por Vladimir Brichta.



