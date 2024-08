Reprodução: Instagram Cíntia Chagas

A influenciadora Cíntia Chagas revelou, na última segunda-feira (12), o término do seu casamento com o deputado federal Lucas Bove , após três meses de uma festa luxuosa para comemorar o matrimônio na Itália.

Em um comunicado feito no story do Instagram, a blogueira entrou iniciou o comunicado com uma reflexão e referenciou o autor português Fernando Pessoa. "A maioria das pessoas não precisa dar explicações sobre a vida pessoal. Todavia, quem opta (assim como eu) por uma vida pública não detém essa liberdade; minhas escolhas tornam-se interesse público", começou.

"Fernando Pessoa, em uma de suas crônicas ensina: "O homem que se torna célebre fica sem vida íntima: tornam-se de vidro as paredes da sua vida doméstica; é sempre como se fosse excessivo o seu traje; e aquelas suas mínimas ações". Cotidianamente, casais se separam por distantas razões e as pessoas nem se preocupam. No meu caso, entretanto, como no de qualquer outra pessoa que goza da fama, uma separação não passa diminutamente", explicou a youtuber.

Objetivos diferentes de vida pode ter sido o principal fator para o fim do casamento

Então, ela confirmou o término da relação com o deputado para os seguidores. "Dito isso, informo que, após mais de dois anos de relacionamento, Lucas e eu percebemos, conquanto partilhemos os mesmos valores, divergências relacionadas aos nossos objetivos de vida as quais podem atrapalhar crescimento do casal bem como o nosso, individualmente", iniciou ela.



"Nutrimos recíproco respeito e desejamos o melhor um ao outro. Não há prova maior disso que é a de, neste momento, respeitamos a individualidade das Cíntia e do Lucas”, finalizou a comunicadora digital.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.