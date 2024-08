Reprodução: Instagram Kate Middleton e príncipe William

O príncipe Wiliiam e sua esposa Kate Middleton , de Wales, deram o que falar, no último domingo (11), após o vídeo publicado pelo casal em sua conta oficial do Instagram. O motivo? O filho da princesa Diana aparece com uma barba , ganhando a atenção dos fãs da realeza.



No conteúdo postado, o casal parabenizou a Seleção Olímpica da Grã-Bretanha e Irlanda após os Jogos Olímpicos. Além disso, os dois convocaram celebridades para fazer o mesmo, como o ex-jogador David Beckham e o rapper Snoop Dogg.

O que a internet achou do novo visual adotado pelo monarca?

Nos comentários da publicação, os seguidores dos britânicos enalteceram o novo visual de William e ficaram felizes ao ver Kate em um vídeo raro, visto que a princesa está em tratamento contra o câncer.



"Tão bom voltar a ver a princesa Catherine tão bem e o William tão 'fine', moreno e de barba", aclamou uma internauta. "Era do William barbudo está de volta", acrescentou um segundo. "William está arrasando com a barba", opinou uma terceira.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.