Mavi Faria Rebeca Andrade comenta sobre amizade com Simone Biles: “A gente se apoia”

a melhor do Brasil, não tem jeito! Rebeca Andrade foi a convidada especial de Ana Maria Braga, no programa ‘Mais Você’, da TV Globo, nesta manhã de terça-feira (13). Acompanhada do típico café da manhã recheado da apresentadora, a atleta contou sobre seus sonhos, visão do público sobre ela e seu relacionamento com Simone Biles.

Durante as Olimpíadas , a amizade entre as duas virou tópico constante nas redes, tanto entre aqueles que duvidavam da boa fé para com a Rebeca, quanto entre os que comemoravam a relação das duas. Mas, Rebeca afirma no Mais Você que a relação entre elas é saudável e de apoio mútuo.

“A gente se apoia muito a ser melhor, a mostrar o nosso máximo, a fazer a melhor série, a querer cravar, a querer fazer bonito, e eu acho que isso que é o esporte, é você incentivar as outras pessoas que estão ali do seu lado e realmente fazer elas acreditarem que você pode ser melhor e que você pode alcançar, porque você merece”, comenta.

A torcida de uma para a outra não torna inválida a vontade das duas de vencer e de ser a melhor, e sim apoia a outra a também seguir junto. Rebeca deixou clara sua torcida para Simone, que incentivou muito a ginasta a continuar treinando, mesmo após severas lesões no joelho. A maior medalhista olímpica brasileira ensinou como ela enxerga o esporte e a amizade – e essas são lições que precisamos levar para a vida.

“Só você conhece a sua história, e qual história que você quer passar? A gente quis passar isso, apesar de sermos adversárias dentro do ginásio, não tem rivalidade entre a gente porque a gente se apoia e vai sempre se apoiar independente do lugar que a gente esteja . Eu torço muito por ela, eu fiquei muito feliz que ela voltou depois de um período e um momento tão difícil que foi pra ela em Tóquio quando ela precisou abrir mão”, comenta.

Ela lembra ainda como este momento foi complexo para Simone e é para todo atleta de alto nível. “Gente, para um atleta de alto rendimento abrir mão de uma Olimpíada é muito, muito difícil […] E ela sabe que ela é boa, ela tem consciência disso, mas ver ela fazendo aquilo com paixão, brigando pra fazer o melhor, vibrando e torcendo é lindo, é muito bonito de assistir. Eu torci muito por ela, muito muito muito”, reafirma.

A emoção tomou conta do programa mesmo quando Rebeca comentou, com humildade, sobre o olhar do público para ela – maior medalhista olímpica brasileira, com quatro medalhas só nesta edição “Olhar pro meu país inteiro sendo quem eu sou, do meu jeito… A forma como as pessoas me olham é muito grandiosa mesmo, mas, para mim, eu sempre vou ser a Rebeca, a filha da Rosa, atleta do Chico “.

Muito emocionada, Ana Maria ainda comenta sobre a postura madura e humana de Rebeca, e a coloca entre Pelé e Sena, os maiores da história. “E eu entendo, eu realmente entendo o lugar que eu estou, e é por isso que eu vou cuidar dele com tanto carinho, mas, ser a Rebeca, pra mim… Eu tenho sonhos muito grandes, mas também manter meu pé no chão . Entendendo toda minha história, eu acho que é o que faz com que todas essas pessoas continuem me admirando. E é assim que eu vou ser”, afirma.

Por aqui, só pensamentos positivos para nossa ginasta <3