Halle Berry , única mulher negra a ganhar o Oscar na categoria "Melhor Atriz", já viveu momentos intensos na carreira de atriz. A veterana contou que, ao todo, quebrou 10 ossos durante sua trajetória e foi nocauteada três vezes desde que entrou no mundo da atuação.

O que aconteceu?

Em um bate-papo com o ator Mark Wahlberg para divulgar o filme "A Liga", filme da Netflix co-protagonizado pelos dois artistas, Berry entrou em detalhes sobre os seus machucados no set. “Já fui nocauteada três vezes”, chocou ela.

“Quebrei um braço, duas vezes costelas - duas costelas uma vez, três costelas uma outra. Quebrei o cóccix, dois dedos do pé e um dedo da mão”, contou ela. Além disso, a atriz também mencionou o longa "Maré Negra" e as dificuldades que enfrentou na época das gravações do filme.

Momentos perigosos no set

“Eu interpretei uma mergulhadora. Precisei segurar minha respiração por quase dois minutos e meio. Me pareceu uma eternidade. Senti a morte iminente”, relatou a artista, que também é conhecida por ter dado vida à personagem Tempestade, nos filmes dos X-Men.



