Kim Kardashian chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar fotos na praia no perfil do Instagram. A socialite ostentou o corpo de biquíni e arrancou elogios.

A influenciadora deu destaque para a cintura finíssima com um biquíni preto simples. E para completar o look, ela apostou em correntinhas, conhecidas como body chains.

O registro foi tirado em abril durante a passagem da família Kardashian em Turks e Caicos.

"Passada com essa cinturinha", disse uma seguidora; "Ainda me choco com essa cintura. Parabéns ao cirurgião", declarou outra; "O corpo violão", brincou uma terceira.

