Reprodução Adriane Galisteu

A apresentadora Adriane Galisteu voltou a falar sobre a relação conturbada com a família do ex-namorado Ayrton Senna. Em entrevista recente, ela revelou qual seria sua reação caso a ex-cunhada Viviane Senna a chamasse para conversar. Vale lembrar que os parentes do piloto são acusados de excluir Galisteu das homenagens.

A ex-modelo faz parte do documentário Barras Invisíveis, no qual abre o coração sobre temas sensíveis de sua vida, incluindo a morte do piloto Ayrton Senna em 1º de maio de 1994, vítima de um acidente automobilístico.

"Estava ali [no enterro] com uma dor que não cabia dentro de mim", relembrou Adriane Galisteu, que na época era namorada do piloto de Fórmula 1.

Desde então, é de conhecimento público que a relação entre a apresentadora e a família de Ayrton Senna não é das melhores. Inclusive, Galisteu está fora de projetos comandados pela família.

Apesar disso, a apresentadora expressou o desejo de reconciliação. "Se a Viviane Senna [irmã do piloto] ligar para mim agora e pedir para tomar um café, eu largo tudo e vou lá", revelou.

Adriane Galisteu homenageia o Ayrton Senna: 'Para sempre'

Em março, Adriane Galisteu usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao ex-namorado Ayrton Senna, na data do aniversário do piloto. Ela resgatou uma fotografia antiga, que ilustra o ex-casal sorrindo.

"Ele faria 64 anos… pra sempre Beco!", escreveu ela na legenda, utilizando o apelido do ícone brasileiro.

O romance entre eles durou de 1993 a 1994. Eles se conheceram após uma vitória de Senna, quando ela tinha 19 anos e ele, 33.