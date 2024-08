Reprodução/Instagram Mãe de Simone Biles quer o perdão da filha após abandono por vício em drogas

A ginasta Simone Biles encantou o mundo ao se tornar a maior atleta da ginástica artística desta geração. Entretanto, por trás de muitas medalhas, está uma infância dramática devido ao vício em drogas da mãe biológica, Shannon Biles. Em entrevista recente, a mãe abriu o coração ao revelar que está em busca do perdão da filha.

Durante a Olimpíada de Paris, na qual Biles garantiu três pódios, a história da família ganhou destaque após ser noticiado que a mãe biológica não estava presente durante as competições. Atualmente, não existe uma relação entre a ginasta e Shannon.

"Eu gostaria de fazer as pazes com Simone pessoalmente – estou apenas esperando por ela e por Adria, a irmã mais nova. Falo mais com Adria do que com Simone. Eu apenas pediria que ela me perdoasse. Podemos seguir em frente? Não me julgue pelo meu passado. Vamos seguir em frente", desabafou Shannon em entrevista ao Daily Mail.

Abandono devido ao vício em drogas

Shannon Biles teve a vida marcada pelo abuso de álcool e vício em drogas, o que a levou a perder a guarda dos filhos. Quando criança, Simone Biles e os irmãos foram encaminhados para um centro de adoção temporária após a mãe ser considerada incapaz de cuidar deles.

Além da ginasta multicampeã, Shannon é mãe de Adria, a mais nova, e dos mais velhos, Ashley e Tevin Biles-Thomas.

Na época, Shannon lidava com o vício de forma agressiva, e as crianças muitas vezes passavam fome, já que a mãe às vezes optava por alimentar o gato da casa em vez dos filhos. Como resultado, Simone Biles e Adria foram adotadas pelo avô materno, Ron Biles, e a esposa dele, Nellie Biles, que são chamados de pais pela ginasta e pela irmã mais nova.

Ashley e Tevin Biles-Thomas foram adotados pela irmã de Ron Biles e foram criados em outro estado.

"Foi difícil abrir mão dos meus filhos, mas eu tive que fazer o que precisava ser feito. Eu não estava em condições de cuidar deles. Eu ainda usava [drogas], e [meu pai] não queria que eu entrasse e saísse da vida deles enquanto eu não estivesse bem", relembrou Shannon.

"Quando assinamos os papéis da adoção, foi como se meu pai tivesse virado uma chave em mim – sem comunicação, não ligue e não visite. Foi assim no começo. Demorou seis anos antes que eu visse meus filhos novamente. Eu estava respeitando meu pai ao deixar que as crianças fizessem a transição; ele achava que isso era o melhor para elas", acrescentou.

Sem contato com Simone

Com o afastamento devido ao vício, Shannon perdeu a chance de criar e de participar de vários momentos importantes da vida de Simone Biles, como o casamento da ginasta com o jogador Jonathan Owens e as competições mundiais de ginástica artística.

Na entrevista, Shannon revelou que voltou a falar com o pai com frequência, mas disse que aguarda Simone procurá-la por vontade própria. "Estou esperando pela oportunidade, mas estou esperando que ela possa vir até mim. Vamos sentar e conversar. Eu só preciso ser paciente", refletiu.

É também através da comunicação com Ron Biles que Shannon fica sabendo das novidades e conquistas da filha.

Apesar de ter o número de telefone da ginasta, Shannon não pretende tomar a iniciativa de contatá-la. "Quero que ela me procure. Ela tem 27 anos agora. Ela está casada. Eu gostaria de ter feito parte disso, mas só posso esperar por ela. Você não pode forçar ninguém."

Pai de Simone Biles



Kevin Clemons, pai biológico de Simone Biles, também busca o contato com a filha. Na entrevista, Shannon destacou que vem conversando com ele, que também enfrentou problemas de vício em drogas.

Segundo Shannon, Kevin adoraria reconstruir um relacionamento com Simone. "Nós dois queremos vê-la. Eu falo com ele o tempo todo. Ele diz: 'Se você falar com Simone, dê a ela meu número. Eu adoraria falar com ela. Mas eu não posso nem falar com ela. Eu tenho que passar pelo meu pai", explicou.

Em recuperação do vício

Atualmente, Shannon está afastada do trabalho devido a problemas de saúde, mas faz pequenos serviços como caixa em uma rede de supermercados.

"Sou uma viciada em recuperação e sempre serei uma viciada. Mas há um caminho para a recuperação. Você tem que aprender a se afastar de pessoas, lugares e coisas. Mude a rotina e viva a vida. Viva a melhor vida. Eu não sou a pessoa que costumava ser. Estou bem hoje. Sou uma pessoa amorosa. Eu daria a camisa do meu corpo para você. Sou muito diferente de como fui retratada", desabafou.