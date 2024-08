Reprodução: Instagram Mural pintado com a imagem de Iza

A cantora Iza republicou, no último domingo (11), uma homenagem que recebeu ao ser pintada em um muro pelo artista Wanderson Petrova. O jovem postou o resultado do trabalho no último sábado (10) e ontem foi surpreendido com reconhecimento da voz de "Meu Talismã".

"Emocionada com esse carinho e esse gesto por uma pauta tão importante. Obrigada, Wanderson Petrova, que você siga colorindo muitas ruas com mulheres incríveis e o seu talento!", escreveu ela.

Veja como ficou o mural em homenagem à cantora:

No dia em que postou o muro feito para a artista com o auxílio de um colega, Petrova explicou o motivo para terem escolhido homenageá-la. "Iza? Dá 10 para ela" Mulher, negra, forte artista e mãe. Iza precisava ser homenageada por nós dois. Eu e Deivison Brafer, meu copanheiro de luta, vida e cor, seguimos colorindo sob mulheres em nossa Região do Cariri", iniciou ele.

Artistas após finalizarem o muro com uma imagem da cantora Iza

"O índice de feminicídio aqui continua alarmante e, com isso, inspirar nas ruas, colorindo os muros com imagens de tamanha força e representatividade como da nossa artista é fundamental para outras meninas/mulheres", afirmou. "Iza, nós te amamos! Obrigado por existir", declarou.

