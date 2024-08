Reprodução X, antigo Twitter - 12.8.2024 Wagner Moura e Bem Moura no 21º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, em 2022

Bem Moura, o filho mais velho do ator brasileiro Wagner Moura, viralizou nas redes sociais após ter completado 18 anos de idade na última sexta-feira (9). As semelhanças com o pai chamaram a atenção dos internautas, que repercutiram momentos entre o patriarca e o herdeiro na web.





Um dos vídeos que viralizaram mostra Wagner Moura acompanhado de Bem no "21º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro", que ocorreu em 2022. Espectadores opinaram que o jovem herdou a "voz" e o "molho" do ator veterano, conhecido pela atuação em filmes e novelas.





"Simplesmente descobrindo que o filho do Wagner Moura herdou o molho do pai", escreveu uma usuária no X, antigo Twitter. "Eita que eu nunca tinha pensado em pegar um pai e um filho", declarou outra. "Lindo igual ao pai", elogio ainda uma terceira internauta. "Gente, ele fez 18 anos literalmente ontem! Vamos com calma nos textos aí, porque no vídeo ele tinha 15 anos só", reprovou uma quarta.





Família Moura

Conhecido pela trajetória em novelas nacionais e em filmes hollywoodianos, Wagner Moura se casou com a fotógrafa Sandra Delgado. Juntos, eles são pais de Bem Moura, de 18 anos; Salvador, de 15; e José, de 13.

Wagner Moura posa com o filho Bem Moura Reprodução X, antigo Twitter - 12.8.2024





