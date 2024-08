Reprodução: Instagram Fabiana Justus

A influenciadora Fabiana Justus comemorou, nesta segunda-feira (12), que recebeu liberação dos médicos para poder se exercitar. A filha do apresentador Roberto Justus está em tratamento contra leucemia mieloide aguda.

"Meu médico (cirurgião) me liberou para exercícios! Uhu! Meu prédio tem poucos moradores, e nesse horário ninguém vai para a academia. Então, criei coragem para fazer uma esteira", vibrou ela.

Em junho de 2024, a influenciadora anunciou que seu câncer está em remissão. Diariamente, ela publica a sua rotina no que se relaciona à luta contra a doença. Além disso, os primeiros fios de cabelo de Justus já estão crescendo após as sessões de quimioterapia.

No último domingo (11), Fabiana Justus passou o Dia dos Pais ao lado do pai e da família. "Esse final de semana foi muito especial. Eu estava bem. Eu pude estar com a família do Bruno, comemorar com eles e com a minha família", celebrou ela.

