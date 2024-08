Instagram/@anitta - 12.08.2024 Anitta em novos registros no Instagram de sua viagem com amigos à Grécia

A cantora Anitta compartilhou no seu Instagram nesta segunda-feira (12) uma série de registros de sua viagem pela Europa com amigos e familiares . Com fotos e vídeo, a artista aparece dançando, fazendo ioga, aproveitando a praia e se divertindo na noite dos países europeus, como Grécia e Portugal.



Na legenda, Anitta foi concisa e escreveu: "A vida é uma festa". A partir disso, é possível ver diversos registros de sua viagem, com a presença de familiares e amigos, com influenciadores como Maya Massafera, Duda Beat, Bruna Griphao, Dani Calabresa, Vivi Wanderley, Nathanzinho e mais.

Veja as fotos

Anitta em novos registros no Instagram de sua viagem com amigos à Grécia Instagram/@anitta - 12.08.2024





Nos comentários, os seguidores da cantora elogiaram a alegria. A deputada Erika Hilton escreveu: "Patroa". A influenciadora Camilla de Lucas brinca: "Eu amo que o carrossel tá um equilibro de festa x yoga hahaha!!!"

Uma seguidora elogia Anitta: "Gata garota, tu merece amiga". Outra completa: "Certíssima meu amor, tem mais é que aproveitar a vida, VIVER!". Uma terceira afirma: "Dança, yôga, família, amigos, balada, show, Portugal, Grécia, tudo isso em 4 dias hahaha me leva mãe".

Veja o vídeo





Perrengues

A cantora enfrentou um "perrengue chique" ao ter sua mala extraviada, ficando sem roupas adequadas para a ocasião. A artista recorreu às amigas para emprestar peças de roupa, o que a levou a brincar sobre a situação nas redes sociais, mostrando-se ainda de bom humor apesar do contratempo.

"Enviei minha mala com a Babi, porque não queria viajar para Portugal cheia de bagagem. Decidi mandar minha mala de férias, com biquínis, pela minha amiguinha. O que aconteceu? A mala não chegou. Estou sem roupa agora. Vou ter que ir para a praia de calça jeans, jaquetinha (risos)... Vou ter que ir de quarto em quarto pedindo roupa emprestada. Que humilhação", contou Anitta.

Além disso, a situação de sua amiga Duda Beat foi ainda mais complicada, com a mala dela sendo aberta no aeroporto e vários itens, incluindo joias e bolsas, sendo roubados. Anitta compartilhou que, enquanto ela estava sem mala, Duda não parava de falar sobre a bolsa roubada, o que rendeu risadas e piadas entre as amigas durante a viagem.

