Reprodução/Instagram Anitta posta álbum de fotos de biquíni e mini shorts

Nesta terça-feira (23), Anitta abriu um álbum de fotos no Rio de Janeiro e chamou a atenção dos seguidores. Após o fim das férias em Saint-Tropez , na França, a cantora mostrou a essência brasileira.

Na sequência de cliques, a artista ostentou o bronzeado em um biquíni, shorts curtíssimo e um top, com 'Horny' estampado, que pode ser traduzido como 'Tesão'.

A paisagem ficou por conta da Cidade Maravilhosa, em praia e em uma comunidade.

Assim como das outras vezes, Anitta não revelou se as imagens fazem parte do projeto visual de 'Funk Experience'.

Os seguidores fizeram questão de comentar. "A cada foto um lacre diferente", "Ai gente, não posso com essa deusa", "Onde tava escondido esse shoot?", dispararam eles.

Veja as fotos de Anitta

