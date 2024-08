REPRODUÇÃO/G1 Stalker Débora Falabella

A mulher acusada de perseguir a atriz Débora Falabella foi absolvida pela Justiça. Segundo a juíza Juliana Trajano de Freitas Barão, da 1ª Vara Criminal da Barra Funda, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), o caso foi considerado inimputável, ou seja, não foi possível compreender a ilegalidade de seus atos.

O portal G1 teve acesso à decisão judicial. Nela, o nome da ré não é revelado e apenas afirma que ela não oferece risco à artista, mas precisa de atendimento ambulatorial. A juíza ainda reconhece que a rotina de Débora teve que ser alterada devido à conduta da mulher. Débora inclusive afirma que chegou a deixar a própria casa e "precisou expor a constrangedora situação para todos em seu entorno com o fim de manter sua segurança".

A ré foi submetida ao exame de insanidade mental que constataram que ela é inimputável e que precisa de um tratamento ambulatorial. Juliana ainda determina que a mulher seja acompanhada por, no mínimo, dois anos em uma unidade ambulatorial que será definido pela Justiça.

Os advogados da acusada, Diego Cerqueira e Ivana Carneiro, afirmam que ela foi absolvida de forma sumária, ou seja, que a juíza reconheceu sua inocência e encerrou o processo. A decisão ainda cabe recurso, uma vez que foi proferida em primeira instância.

Ivana diz: “Nossa cliente absolvida sumariamente na modalidade imprópria, por conta daquela resolução antimanicomial. Ela foi absolvida, mas continuam vigorando as medidas protetivas. Ela não pode mais se aproximar da atriz de forma indeterminada".



Entenda o caso



Débora Falabella encontrou a ré pela primeira vez em 2013, em um elevador no Rio de Janeiro. A partir desta primeira interação, a fã teria enviado diversos presentes, tentou forçar a entrada no camarim da atriz, criou um grupo no WhatsApp com a artista e a irmã dela. O estopim foi em 2022, quando ela apareceu no condomínio em que Débora mora em São Paulo.

As acusações de stalking vão desde várias tentativas de contato não autorizado, até viagens sem recursos para encontrar a atriz e o envio de mensagens perturbadoras, como um livro acompanhado de uma nota escrita: “Para o meu Romeu, com muito amor”.. Esses atos levaram a atriz a buscar proteção legal, resultando em uma medida protetiva que proíbe a mulher de se aproximar de Débora ou de manter qualquer forma de contato.

Apesar das ordens judiciais, a stalker descumpriu as medidas protetivas em 2023, entrando em contato com a atriz pelas redes sociais e WhatsApp, o que levou à emissão de um mandado de prisão preventiva. Em março de 2024, a mulher foi presa em uma clínica psiquiátrica em Recife e encaminhada para uma prisão feminina, onde foi submetida a uma perícia psiquiátrica que a diagnosticou com esquizofrenia.

A mulher, que não teve o nome divulgado, teria sido diagnosticada com esquizofrenia pela primeira vez há cerca de 20 anos, com sua primeira internação em 2004. Na época, ela estudava em Paris. Ela chegou a ser presa no mesmo ano em uma clínica psiquiátrica e passou pouco mais de um mês detida. Sua prisão foi revogada e ela foi declarada inimputável.

