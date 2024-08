Reprodução Céline Dion critica Donald Trump por música não autorizada em comício: 'Sério?'

A cantora canadense Céline Dion publicou uma nota neste sábado (10) criticando o candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, por utilizar uma música sem autorização durante um comício em Montana.

Em vídeos que viralizaram, o empresário adotou a música presente no filme Titanic (1997), 'My Heart Will Go On'. Entretanto, a utilização da canção não foi devidamente autorizada pela cantora Céline Dion nem pela gravadora responsável.

"Hoje, a equipe de gestão de Céline Dion e sua gravadora, Sony Music Entertainment Canada Inc., tomaram conhecimento do uso não autorizado do vídeo, gravação, performance musical e imagem de Céline Dion cantando 'My Heart Will Go On'", diz o texto.

"De forma alguma este uso é autorizado e Céline Dion não endossa este ou qualquer uso similar".

A publicação também ironizou a escolha da canção, frequentemente associada ao final trágico do filme de James Cameron. "Sério, ESSA música?", enfatizou, finalizando o comunicado.