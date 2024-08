Instagram/@camillamonteirofotografias O aniversário de Hanna foi com a temática de "A Pequena Sereia"

O cantor e ator Xamã surgiu ao lado da ex, Renata Gutierrez , no aniversário da filha do ex-casal, Hanna , de 3 anos. A festa aconteceu na última sexta-feira (9), com o tema do filme "A Pequena Sereia".

O que chamou atenção dos seguidores foi o fato de Renata e Xamã não terem uma boa relação. A influenciadora digital chegou a travar uma briga judicial pela maneira como o ex participa na criação de Hanna. Entretanto, eles deixaram as desavenças de lado para a comemoração.

Nas redes sociais, Renata compartilhou os momentos de descontração. Ela afirma que Hanna quem escolheu o tema da festa e mostrou que a pequena estava fantasiada de Linguado, um dos personagens do filme.

"Te ver feliz não tem preço, minha pequenininha. Mamãe sempre vai dar o melhor por você. Ela pediu festa da Pequena Sereia com Sebastião, que é a princesa favorita dela, pediu maquiagem, pintura e algodão-doce, muitos brinquedos, com peixinhos, e parabéns. Mamãe e papai fizeram tudo do jeitinho que ela pediu. Incrível foi ver minha pequenininha dando pulinhos de alegria, encantada com os personagens e com tudo que ela mais ama. Viverei o resto da minha vida fazendo tudo para ela e por ela", escreveu Renata, que pontuou a participação de Xamã na organização da festa.

Brigas

O ex-casal travou uma briga judicial em 2023. Renata veio a público e detonou Xamã como pai, afirmando que não tem sido fácil ser mãe solo da criança.

Vale ressaltar que desde o momento da gravidez, as conversas com o artistas não foram as mais simples. Hanna, que julho de 2021, só foi ter o nome de Xamã na certidão em março de 2022.

Em uma conversa à Quem, a influenciadora havia explicado que não era seu objetivo tornar todas as discussões um assunto público, mas que foi a única saída que encontrou devido às dificuldades de lidar com o ex.

"Quando descobri sobre a gravidez foi um susto. Não foi [uma gestação] planejada, apesar de hoje não imaginar minha vida sem a Hanna. Minha mãe me deu todo suporte e, quando eu contei para o Geizon pelo meu WhatsApp, eu estava muito nervosa no dia. Ele reagiu bem, em nenhum momento duvidou ou questionou e se mostrou entusiasmado com a notícia", explica.

"A relação da Hanna com o pai se resume basicamente a isso, infelizmente. Foram 15 vezes que ele visitou ou esteve com ela. Ele paga, sim, todo mês, um valor que ele determinou e que é isso que ele alega ter condições de fazer. Me manda mensagem de bom dia e nosso diálogo se resume a isso. Se eu cobro presença ou algo a mais financeiramente ou alguma posição sobre o acordo que tínhamos feito verbalmente sempre acaba em brigas, conflitos e dias sendo ignorada. Depois ele volta com outro bom dia como se nada tivesse acontecendo. Se você não vive de acordo com os termos dele, você que é a pessoa ruim. Os advogados e a equipe falam que ele não consegue ver a Hanna por falta de tempo", continua a influencer.

Xamã chegou a entrar na Justiça para impedir que Renata pudesse comentar o caso publicamente.

