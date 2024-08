Reprodução/Instagram Maya Massafera

A influenciadora Maya Massafera relatou como têm sido as mudanças fisiológicas após o processo de transição de gênero. Em uma entrevista recente, ela apontou que a libido foi afetada e destacou que está mais seletiva na hora de escolher um parceiro.

Presente no aniversário de 50 anos de Preta Gil, realizado na quinta-feira (8), Maya Massafera abriu o jogo sobre a vida amorosa. Há alguns dias, ela revelou nas redes sociais que está há um ano sem beijar.

Em conversa com o Portal Léo Dias, a influenciadora brincou ao dizer que agora entende as amigas que diziam que beleza não é o suficiente na hora da paquera. "Meu amor, para eu ficar com alguém hoje, beleza não basta", concordou.

Com a transição, Maya também passou pelo tratamento hormonal, no qual é indicado bloqueador de testosterona, hormônio que altera a libido.

"Agora que os hormônios estão se adaptando no meu corpo, eu não tinha libido antes. [...] Quando eu estava no corpo do falecido, do gênero que nunca me pertenceu, eu tinha testosterona e a libido era diferente. Hoje eu não tenho [testosterona], eu tomo bloqueador de hormônios masculinos e tomo hormônios femininos, e a minha libido é totalmente diferente", explicou.

"Agora eu consigo entender minhas amigas. Eu falo: Pode vir aqui o Brad Pitt e o Cauã Reymond e dizer: ‘Vamos fazer a três?’, que eu vou responder: ‘Não, obrigada, vão embora. Eu não quero’", contou Maya.

A influenciadora afirma que foi orientada sobre o processo desafiador de lidar com as mudanças hormonais. "Meu médico explicou que os hormônios no início são a mesma coisa de uma mulher grávida, na TPM e na menopausa, tudo junto. Então é uma bomba; eu acordava de um jeito e ia dormir de outro, mas graças a Deus as coisas estão se encaixando", completou.