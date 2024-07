Foto: Lucas Nogueira Sophie Charlotte, Jade Picon e mais: os relacionamentos de Xamã

Xamã e Sophie Charlotte levaram o romance de Renascer a sério e foram flagrados aos beijos na última sexta-feira (5). Os dois estiveram no Festival de Inverno, no Rio de Janeiro.

Os registros vieram após muitas especulações do público e da mídia, mas a atriz não foi a primeira artista a cair nos encantos do cantor. Relembre!

Luísa Sonza

Os rumores de affair começaram após a gravação da música 'Mama.Cita'. Mesmo questionados, os dois não confirmaram se houve um romance.

Bella Campos

Assim como Luísa Sonza, a atriz foi alvo de boatos logo após o fim do relacionamento com MC Cabelinho. Bella e Xamã gravaram um filme juntos e após os boatos, ela deixou de seguir o cantor.

Jade Picon

Os dois viveram um romance rápido e chegaram a ser flagrados juntos curtindo a tenda eletrônica do Rock in Rio 2022. O cantor chegou a confirmar a ficada e pediu para a imprensa "deixar no off".

Yasmin Brunet

O ator e a modelo viajaram juntos para Fernando de Noronha e foi o motivo para que os rumores de affair começasse. Os artistas nunca confirmaram.

Mell Muzzillo

Outro affair que começou nos bastidores de Renascer foi com Mell. Os atores foram vistos juntos em diversos momentos, seja saindo dos Estúdios Globo, como na casa dele.

