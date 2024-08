Duda Cardim Descobrimos os segredos da maquiagem de Simone Biles nas Olímpiadas 2024

A ginasta norte-americana Simone Biles está curtindo a cidade de Paris após brilhar nas Olimpíadas de 2024. A atleta decidiu descansar e turistar pela capital francesa, com direito a compras nesta sexta-feira (9).



Simone registrou nos Stories do Instagram uma visita que fez à loja da grife francesa Hermès.Ela mostrou aos seguidores uma foto da vitrine com várias bolsas da linha Birkin, que é conhecida como uma das mais concorridas do mercado de luxo.

As bolsas da marca não são vendidas para todos os clientes, sendo necessário um histórico com a marca para poder adquirir uma peça. Apenas um grupo seleto de pessoas são consideradas aptas para poder comprar o produto. Há clientes, inclusive, que esperam anos para poder adquirir uma peça.

Após alguns minutos, Biles compartilhou que conseguiu comprar sua bolsa. Entretanto, ela deixou os seguidores sedentos para saber qual modelo ela havia adquirido, com a ginasta apenas mostrando uma caixa fechada.

Bolsas Birkins

Os modelos da marca de grife foram lançadas em 1984, se inspirando na atriz inglesa Jane Birkin. Essas peças são feitas à mão em diferentes tipos de couro. O preço pode variar entre R$ 50 mil a mais de R$ 5 milhões. Elas são vendidas unicamente nas lojas físicas da marca.

Recentemente, a marca responsável pelas bolsas, a Hermès, foi envolvida em uma ação judicial após dois clientes da Califórnia, nos Estados Unidos, alegarem que o acessório só é vendido para clientes com histórico de compras. Na ação, os clientes afirmam que a marca exige que sejam adquiridos outros produtos, como lenços, joias e sapatos, para poder ter acesso às bolsas.

Mark Glinoga afirma que tentou por diversas vezes adquirir uma bolsa, mas que sempre era avisado que seria necessário a compra de outro produto. A ação se enquadraria na violação da lei antitruste ao "condicionar" a venda casada.

