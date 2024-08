Instagram A ginasta norte-americana demostrou todo o seu bom gosto na hora de escolher uma bolsa para aproveitar o dia de folga

A ginasta norte-amerina Simone Biles está passeando por Paris após sua performance incrível nas Olimpíadas de 2024. A atleta compartilhou em seus stories no Instagram detalhes de seu dia na capital francesa.

O que chamou atenção, no entanto, foi uma foto compartilhada por Simone em que aparece de costas, vestindo uma roupa preta e exibindo seu cabelo trançado. O destaque da imagem foi a bolsa amarela da Louis Vuitton que ela segurava, um modelo exclusivo assinado por Pharrell Williams.

A peça, conhecida como Millionaire Speedy, é uma releitura do clássico modelo Speedy da Louis Vuitton e faz parte da coleção Primavera-Verão 2025 da grife. Feita à mão com couro de crocodilo e adornada com detalhes em ouro e diamantes, a bolsa é vendida sob encomenda e custa cerca de R$ 4,6 milhões.

Pharrell Williams, diretor criativo da Louis Vuitton, foi o primeiro a usar o modelo durante o evento Vogue World em Paris no ano passado. A exclusividade e o luxo da bolsa a tornaram um dos itens mais desejados da temporada, e Simone não deixou de exibi-la em seu passeio pela cidade.

Passeio por Paris

Na sexta-feira (9), a ginasta visitou uma loja da Hermès e fotografou bolsas luxuosas na vitrine, algumas avaliadas em mais de R$ 100 mil. Em seguida, ela intrigou seus seguidores ao postar uma imagem de uma caixa laranja, sugerindo que poderia ter adquirido uma das peças da grife.

Simone continuou a explorar a cidade e foi até a famosa patisserie L'éclair de Génie, de Christophe Adam, onde aproveitou para degustar croissants. Durante seu passeio, ela também visitou o Arco do Triunfo, um dos pontos turísticos mais icônicos de Paris, aproveitando o momento para registrar a visita com uma foto.

