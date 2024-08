Reprodução: Instagram Letícia Sabatella

A atriz Letícia Sabatella veio às redes sociais nesta sexta (09) para responder os fãs que a criticaram por conta de suas bochechas. "Andei lendo uns comentários sobre as minhas bochechas, de novo! Elas são naturais, gente! Às vezes até atrapalham a minha visão quando tento olhar pra tão baixo!", justificou ela na publicação que fez em seu Instagram.

Internautas saíram em defesa da artista

Nos comentários da postagem, os seguidores de Sabatella a enalteceram e pediram para que a musa não ligasse para os comentários maldosos. "E você liga? São suas, naturais ou compradas. Ninguém tem nada a ver com isso, além de você mesma que, aliás, é belíssima". escreveu uma internauta.

"Bochechas lindas como todo o resto. Mas convenhamos que nem eu e nem ninguém tem nada com isso", acrescentou um segundo. "A perfeição tem nome e se chama Letícia Sabatella!", aclamou um terceiro.

"Mulher linda depois dos 40 incomoda, etarismo grita! Não se explique, mesmo que não fossem naturais, essas pessoas não merecem nenhum tipo de satisfação", defendeu um quarto.

