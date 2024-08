Foto: Reprodução Bienal do Livro acontecerá entre os dias 6 e 15 de setembro em São Paulo

A 27ª Bienal do Livro ocorre tradicionalmente a cada 2 anos no Brasil, se alternando entre as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo . Em 2024, o evento terá sede na capital paulista e acontecerá entre os dias 6 e 15 de setembro no Distrito Anhembi .

O objetivo da convenção é atender mais de 600 mil pessoas nas datas em que a bienal ocorrerá. A campanha desse ano tem como slogan principal o tema “Quem lê faz grandes amigos”.

Leia abaixo informações essenciais, como o preço dos ingressos e a atrações mais esperadas

No site oficial do evento , os ingressos custam R$ 35 (inteira) e R$ 17,50 (meia). Até o dia 5 de setembro, aqueles que comprarem os ingressos irão receber um retorno de R$ 15 para a inteira e R$ 10 para a meia-entrada.

As principais atrações internacionais são Jeff Kinney, escritor da série “Diário de um Banana", Lynn Painter, escritora de "Melhor do que nos filmes", Carley Fortune, autora de “Depois daquele verão”, John Scalzi, autor de "Guerra do Velho", Elma Van Vliet, escritora dos sucessos "Tesouros de Família" e "Um Livro Sobre Nós".

Enquanto isso, a lista de nomes brasileiros apresenta os seguintes convidados: Mario Sérgio Cortella, Aguinaldo Silva, Thalita Rebouças, Ailton Krenak, Felipe Neto, Padre Júlio Lancellotti, Bela Gil, Monja Coen, Raul Juste Lores, Maria Adelaide Amaral, Stênio Gardel, Clovis Bulcão, Flávia Martins de Carvalho, Carla Pernambuco, Nizan Guanaes, Junior Rostirola, Kiusam Oliveira, Itamar Vieira Junior, Kleber Lucas, Yaguarê Yamã, Auritha Tabajara, Xico Sá, Bruna Lombardi, Filipe Catto e Ernesto Rodrigues.



