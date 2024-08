Reprodução: Instagram MC Guimê e Fernanda Stroschein

O cantor MC Guimê ganhou uma declaração da namorada, Fernanda Stroschein, na última quinta-feira (08). O artista e a empresária assumiram publicamente o relacionamento em março deste ano.

"Guilherme, você tem o coração mais lindo, que felizmente tive o prazer de conhecer! Que bom que te encontrei, que sorte!", iniciou ela. "Se você perguntar o que eu mais gosto em ti, eu não vou saber responder… Posso até arriscar alguma coisa, elogiando o teu sorriso ou dizendo o quanto eu gosto do teu jeito, mas ainda seria pouco", escreveu.

"Posso arriscar, que é a forma como tu me acorda de manhã, mesmo quando eu acordo de mau humor, ou, o café que tu faz e leva na cama para mim com um sorriso no rosto e frases abençoando meu dia. Eu posso continuar arriscando, dizendo que foram as tuas mensagens no meio da madrugada", reforçou Stroschein.

"Posso também dizer que foram todos os dias que passamos conversando, coisas importantes e outras nem tanto. E que de tanto ficarmos juntos, peguei as tuas manias todas para mim. Ou que foram teus elogios e a tua maneira de me mimar", detalhou ela.

"Posso dizer ainda que foi a tua atenção e paciência. Posso arriscar um pouco mais e dizer que foi quando você me surpreendeu com um 'eu te amo', ao invés de um 'gosto de você'. E por ser você, conquistou cada pedacinho em mim. Eu amo você! Obrigado por ser amor, lealdade, respeito e companheirismo, por ser casa, carinho e refúgio!", finalizou a empresária.

Nos comentários da publicação, o funkeiro respondeu a amada. "Pô, linda, me fez ficar sem palavras… Você tem sido tão importante e especial para mim que, de coração, eu quero te fazer muito, muito feliz… muito mesmo", começou ele.



"Você merece, princesa. Te agradeço, de coração, por cada palavra escrita aqui e por tudo que vivemos dia após dia, que seja para sempre! Te amo", concluiu o cantor. Esse é o primeiro relacionamento público do artista após o término do casamento com Lexa.

