Extra TV/X Vivian Lake e Tom Brady

Vivian Lake, filha de Gisele Bündchen com o atleta Tom Brady, viralizou recentemente no X, antigo Twitter, após dizer "obrigada" ao ganhar uma bola de vôlei do ex-jogador Giba na última segunda (05). A garota, que é americana, estava assistindo às Olimpíadas ao lado do pai.

"Entregando a bola para uma futura jogadora", disse Giba ao interagir com Lake. Na rede social, os internautas se encantaram com a fala em português da jovem e a compararam com a mãe. "Que fofa! Ela está a cara da Gisele, né? Muito linda", elogiou uma primeira.

Filha de Tom Brady e Gisele Bündchen, Vivian Lake ganhou uma bola de vôlei do ex-jogador Giba e diz “obrigada”. pic.twitter.com/gUknSXEHi1 — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) August 6, 2024

"Que amorzinho! Muito brasileira", acrescentou uma segunda. "E a mãe dela jogava vôlei antes de ser modelo! Imagine a filha do goat da NFL e da goat das passarelas e virar uma goat do vôlei?", teorizou um terceiro.

A filha do casal acompanhou a ginástica artística e o vôlei de quadra entre o Brasil e os Estados Unidos. Após verem a jovem assistindo à partida, os usuários brincaram: "Plot twist: ela realmente se tornando jogadora de vôlei, mas pelos Estados Unidos", ironizou um internauta. "Tá repreendido", reforçou um segundo.

Além disso, Vivian Lake chegou ao local do jogo utililizando havainas, marca brasileira de sandálias. "A mini diva filha de Gisele usa havaianas!", comemorou um internauta.



A mini diva filha de Gisele USA HAVAIANAS!!!! https://t.co/xlTfvYvk9k — Rei leãozinho🦁 (@reileaozinho3) August 7, 2024









Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.