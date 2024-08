Reprodução: Instagram Katie Price

A modelo Katie Price foi detida no aeroporto britânico de Heathrow após voltar de viagem da Turquia, onde realizou uma série de procedimentos cirúrgicos que, ao todo, resultaram no valor de R$ 70 mil .

Mas o que aconteceu?

Price foi presa por conta do não comparecimento na audiência sobre as dívidas da modelo. Somadas, elas chegaram ao valor de R$ 5 milhões. Nesta sexta (09), a britânica se apresentará ao tribunal.

Quando desembarcou em solo britânico, a modelo estava com a cabeça enfaixada por bandagens. A audiência de Price estava marcada para a última terça-feira (06). Entretanto, ela estava na Turquia com o namorado e o filho para realizar cirurgias estéticas.

A britânica não lidou muito bem com a situação e se sentiu como se fosse "uma criminosa". Ela também disse que sua "infeliz circunstância fiancenria" não a faria uma criminosa. Após chegar no aeroporto, Katie Price foi prontamente levada à delegacia, onde passou a noite na cela. Já, o namorado JJ Slater e o filho Harvey foram para casa.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.