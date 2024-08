Reprodução/Instagram Sheila Mello faz ensaio fotográfico e mostra tatuagem estratégica

A dançarina Sheila Mello, mais conhecida como 'Loira do Tchan', aproveitou esta quinta-feira (8) para fazer o famoso TBT (throwback thursday) e relembrar sua época como uma das musas do grupo musical 'É O Tchan'. A loira publicou um vídeo em que arrasa na dança junto ao grupo.

Na publicação, Sheila escreve: "'Eu vejo alegria.Eu vejo realização.Eu vejo uma história que atravessa o tempo.Eu vejo amizade.' O que você vê, me conta nos comentários!".

A dançarina então coloca um vídeo em que está performando no palco junto aos integrantes do grupo musical, como Compadre Washington e Jacaré. Sheila está com um cropped prateador e um shorts curto jeans, se esbaldando na dança com um ventilado na sua frente.

Nos comentários, os seguidores a elogiam e relembram o sucessor que o grupo fazia: "Você não tem noção o que sentimos em te ver no palco...é um mix de emoção...mulher você é luz nas nossas vidas... Obrigada por ser esse ser humano incrível que só nos faz feliz!".

Outra seguidora respondeu: "Eu vejo a minha melhor dançarina fazendo o que mais nesse mundo que é dançar...com o coração cheio de amor, luz, alegria e gratidão com tudo que conquistou e construiu até hoje".

Uma terceira afirmou: "Eu vejo amor, eu vejo uma história linda que fez e faz parte da minha vidaaaa". "A sua alegria é contagiante! Que energia boa! Maravilhosa! Que Deus a abençoe! ", completa uma quarta.





A dançarina, recentemente, compartilhou curiosidades com os seguidores. Entre elas, os trabalhos que teve antes de virar dançarina do É O Tchan.

De frentista à atendente do MC Donald’s, a loira do Tchan fez muita coisa. "Me sentindo nostálgica aqui. Quem já sabia dessas curiosidades?”, escreveu Sheila no post.

A loira do Tchan também já foi frentista de posto de gasolina Reprodução / Instagram Ela já trabalhou no MC Donald's Reprodução / Instagram Ela já participou de um comercial de creme para estrias Reprodução / Instagram





