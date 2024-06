Reprodução: Instagram Artista ganhou elogios do público com dança sensual

A dançarina Sheila Mello publicou um vídeo entregando uma performance sensual na última sexta-feira (14). "É na dança que minha forma de expressão se liberta e me sinto dona de mim. Ouvindo, dançando, sentindo", escreveu ela na legenda da postagem.

No registro, a dançarina do É o Tchan aparece fazendo acrobacias e esbajando sensualidade. Nos comentários da publicação, os seguidores da loira enalteceram a perfomance e a elogiaram.

Veja a performance da artista:

"Pasmo com tanta elegância, musa", se chocou um internauta. "Ela é completa. Maravilhosa", aclamou um segundo. "Vou tentar fazer essa dança mais sei que vou pagar mico", brincou um terceiro.





Sheila Mello participou do grupo É o Tchan! entre os anos de 1998 e 2003. A dançarina ficou conhecida como A Loira do Tchan. Outras mulheres também marcaram o grupo musical, como Carla Perez e Scheila Carvalho.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.