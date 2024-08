Divulgação/Jan Mayer Cantora Mia Wicthoff, dona do hit 'Simplifica'

A cantora e compositora paranaense Mia Wicthoff comentou sobre o seu novo single 'Simplifica', música que é descrita como uma "preview" do seu próximo disco, que está previsto para ser lançado ainda em 2024.



Para a artista, a música veio como um dilema. A personagem criada por Mia estava engatando em um relacionamento promissor. Entretanto, ela se vê em dúvidas quanto a seriedade do rapaz. Mia então sugere que ela esperasse por uma ligação do eleito, ao mesmo tempo em que tentou entender o porquê dessas coisas não serem mais simples.

A canção foi escrita pela artista, que diz seguir os exemplos da artista pop norte-americana Taylor Swift, e compôs seguindo uma linha de versos confessionais. A cantora estadunidense é conhecida pelas músicas recheadas de relatos de relações bem e mal sucedidas em sua vida.

A música, de cerca de três minutos vem sendo elogiada nas plataformas digitais. Uma fã escreveu nos comentários do YouTube: "Parabéns, Mia! Arrasou como sempre e tenho certeza que vai conquistar o mundo!". Outra completou: "Tô muito apaixonada". Veja o clipe:





Quem é Mia Wicthoff?

A cantora ficou conhecida por fazer parte do grupo de pop rock CW7, responsáveis por músicas como "Tudo que Eu Sinto". O grupo, que surgiu em 2006, chegou a concorrer nas categorias de revelação do Vídeo Music Brasil, da MTV, do Meus Prêmios Nick e do Prêmio Multishow, além de vencer na categoria hit do ano do VMB com "Me Acorde Pra Vida".





A cantora ficou conhecida por fazer parte do grupo de pop rock CW7, responsáveis por músicas como "Tudo que Eu Sinto". O grupo, que surgiu em 2006, chegou a concorrer nas categorias de revelação do Vídeo Music Brasil, da MTV, do Meus Prêmios Nick e do Prêmio Multishow, além de vencer na categoria hit do ano do VMB com "Me Acorde Pra Vida".

Em 2013, Mia foi premiada na categoria Voz Favorita do Brasil no Kid’s Choice Awards, da Nickelodeon. Em 2016, ela decidiu seguir carreira solo.

