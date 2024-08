Reprodução Rebeca Andrade e Simone Biles são amigas? Momentos fora de ginásio viralizam

A ginasta Rebeca Andrade garantiu a medalha de prata nesta quinta-feira (1º), após o bom desempenho na final individual da ginástica artística dos Jogos de Paris 2024. A conquista foi acirradamente disputada com a campeã Simone Biles, que já admitiu temer a brasileira. Mas, afinal, fora do ginásio elas são amigas ou rivais? O iG Gente te conta!

Simone Biles e Rebeca Andrade são amigas?

A resposta é sim! A rivalidade entre a norte-americana e a brasileira é estritamente dentro do ginásio. Longe das competições, Simone e Rebeca compartilham uma amizade forte e cúmplice.

Em entrevista ao Lance, a ginasta do Flamengo detalhou como é a relação com Biles. "É sensacional, porque a gente torce muito uma pela outra. Eu lembro em Tóquio como foi, o tanto que ela estava torcendo, mesmo passando pelas situações que ela acabou passando lá. A gente tá sempre torcendo uma pela outra, não só eu por ela, mas como todas as ginastas mesmo", destacou Rebeca Andrade.

Além disso, inúmeros são os momentos em que Rebeca e Simone são flagradas em clima de proximidade. Durante a disputa desta quinta-feira (1º), Simone Biles não se conteve e cumprimentou a rival ao passar pela delegação brasileira.

A SIMONE BILES COM A REBECA ANDRADE KKKKKK NEM PARECE QUE É A MAIOR RIVALIDADE DA GINÁSTICA ARTÍSTICA! #Paris2024 #OlympicGames #GinasticaArtistica #ArtisticGymnastics pic.twitter.com/lxaNmPWeVE — Pablo ☆ (@PabloJhuanBr7) August 1, 2024

Outro momento ficou marcado na história de Simone Biles e Rebeca Andrade. Em outubro de 2023, durante o Mundial de Ginástica, a norte-americana foi flagrada passando a coroa para a brasileira.



Na ocasião, Biles conquistou o ouro do solo, com uma nota de 14.633, ficando na frente de Rebeca, que pontuou 14.500, e, portanto, levou a prata.

Lembrando da Simone Biles passando a coroa pra Rebeca Andrade, pois avisem a ela que nossa kinga pretende não devolver mais pic.twitter.com/nC7X5rHEAS — Viúva Daher. (@badviuv) July 17, 2024

Logo após o torneio, as duas também celebraram juntas. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, Simone e Rebeca aparecem em uma balada, festejando as melhores colocações na competição.

simone biles sacou que nao vai conseguir ganhar da Rebeca na quinta e chamou ela pra balada vai embebadar nossa rebeca ela nao e inocente pic.twitter.com/ftgj2IsNd3 — Paladina (@palaadina) July 31, 2024





Simone Biles e Rebeca Andrade Reprodução Simone Biles e Rebeca Andrade Reprodução Simone Biles e Rebeca Andrade Reprodução Simone Biles e Rebeca Andrade Reprodução Rebeca Andrade Luiza Moraes/COB Na disputa acirrada da Ginástica, Rebeca Andrade conquista a prata em Paris Foto: Divulgação/@Time Brasil Rebeca Andrade conquista prata em disputa acirrada com Simone Biles Redação GPS Rebeca Andrade Luiza Moraes/COB Rebeca Andrade Luiza Moraes/COB