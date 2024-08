Reprodução/Instagram Nora de Zezé Di Camargo alfineta Graciele Lacerda: 'Como você entrou na família?'

A briga familiar entre Graciele Lacerda e Amabylle Eiroa ganhou mais um capítulo nesta quarta-feira (7). A esposa de Igor Camargo , filho de Zezé Di Camargo, alfinetou a noiva do cantor após comentários nas redes sociais.

A nora do artista publicou prints de respostas de Graciele para alguns internautas sobre o processo entre os casais e não poupou cutucadas.

"Por aí a gente vê como é a pessoa e o coração dela. Avisaram a gente muitas vezes, mas não acreditamos na época. Vivendo e aprendendo", escreveu Graciele em um comentário. "Ah, se vocês soubessem, você não estaria aqui falar isso, mas acredito em que vê tudo e ouve tudo. Fica com Deus", disse em outro.

Foi então que Amabylle alfinetou: "Mais uma vez apenas me defendendo. Agora, saiu do mérito processual e entrou no mérito de reputação? Você quer mesmo falar de REPUTAÇÃO? Então, vamos lá", escreveu ela na legenda.

"Eu conheço o Igor desde criança, entrei na família quando comecei a namorá-lo 13 anos de idade. Ele foi meu primeiro e único namorado! Agora passo a voz para vc: como vc entrou mesmo na família?", disparou ela, relembrando a polêmica da família.





Entenda o resultado da ação

A arquiteta Amabyelle Eiroa, nora de Zezé Di Camargo, se manifestou nesta segunda-feira (5) para comunicar a vitória judicial no processo de danos morais que o sertanejo e a esposa Graciele Lacerda moviam contra ela e Igor Camargo. Em 2023, Eiroa expôs o suposto perfil falso de Graciele, destinado para atacar familiares do cantor em público, como, por exemplo, criticar Wanessa Camargo.

Na rede social, a mulher do herdeiro Igor Camargo publicou uma carta aberta em que conta os bastidores do processo e da briga familiar. No texto, ela aponta ter sentido "o gosto amargo da traição humana".

