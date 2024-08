Reprodução/Instagram Amabylle Eiroa, Igor Camargo, Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda

A arquiteta Amabyelle Eiroa, nora de Zezé Di Camargo, se manifestou nesta segunda-feira (5) para comunicar a vitória judicial no processo de danos morais que o sertanejo e a esposa Graciele Lacerda moviam contra ela e Igor Camargo. Em 2023, Eiroa expôs o suposto perfil falso de Graciele, destinado para atacar familiares do cantor em público, como, por exemplo, criticar Wanessa Camargo.

Na rede social, a mulher do herdeiro Igor Camargo publicou uma carta aberta em que conta os bastidores do processo e da briga familiar. No texto, ela aponta ter sentido "o gosto amargo da traição humana".

"Hoje, dia 5 de agosto de 2024, a tão esperada vitória no processo criminal que colocaram contra mim e contra o Igor chegou. A Justiça foi feita. Há quase um ano, eu e Igor enfrentamos um processo repleto de mentiras e tentativas de camuflar a única verdade dos fatos do fake Priscila Dantas!. Durante esse período, esperaram estrategicamente que eu recebesse uma medida cautelar e, então, iniciaram uma força tarefa através de comentários, postagens, stories e matérias televisivas mentirosas, sabendo que eu não teria a chance de me defender", iniciou Amabylle em um post nas redes sociais.

"Gostaria de deixar claro, que meses antes desse caso se tornar público, o Igor tentou resolver internamente, mas após a tentativa de inversão de culpas e com indiretas quase que diárias na rede social se vitimizando, não tive outra alternativa de trazer isso a vocês!! Foram quase doze meses de restrição à nossa liberdade de expressão, transformando cada dia em uma luta pela Justiça", disse Amabyelle, referindo-se a decisão anterior da Justiça de que ela e Igor estavam proibidos de mencionar o assunto e o casal mais velho.

Entre uma das queixas apontadas no desabafo, a arquiteta aponta que houve um movimento de colocar o sertanejo contra o próprio filho Igor Camargo.

"Foi particularmente angustiante perceber a capacidade de uma pessoa de colocar um pai contra o próprio filho dentro de um processo criminal, onde até mentiram para o pai de que ele não estava processando o filho, em uma tentativa de encobrir seus erros e criar confusão", lamentou.

Ela também citou outro fator da desunião familiar, o interesse financeiro. No relato, ela aponta que o processo foi influenciado por pessoas interesseiras.

"Durante esse processo, senti o gosto amargo da traição humada, onde os interesses financeiros falaram mais alto. Tive que lidar com bajuladores que fizeram campanha contra mim nos directs, incluindo amigos próximos e alguns familiares que são dependentes financeiros do casal. Porém, tudo o que afirmo, eu provo!", postou.

Por fim, Amabyelle deixou claro que a Justiça a inocentou das acusações feitas por Graciele Lacerda.

"Agora, não é mais questão se eu estou certa, se o Igor está certo, se o lado de lá está certo... Não existe mais julgamento e 'achismos'. A Justiça deu o veredicto, e eu fui vitoriosa nos crimes que tentaram me imputar de forma mentirosa. Inclusive, tentar imputar crimes em pessoas inocentes é algo muito grave e revoltante, mas hoje, a justiça finalmente prevaleceu", celebrou.

"O Ministério Público esclareceu que não houve qualquer crime, afirmando que eu estava apenas me defendendo de um conflito familiar. O inquérito policial que a outra parte tanto 'enchia a boca' para falar também não houve indiciamento por falta de materialidade A verdade emergiu clara e incontestável, dissipando as sombras das falsas alegações!!", adicionou.

Diante da briga familiar, Amabyelle contou que proferiu diversos xingamentos para Graciele Lacerda através do WhatsApp. Por isso, a Justiça também definiu uma retratação pública da parte dela.

"Hoje sinto um profundo alívio. Nossa integridade e moralidade foram restauradas e a justiça prevaleceu, mesmo diante das mais sombrias tentativas de engano", completou.



