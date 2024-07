Reprodução/Instagram Filho e nora de Zezé Di Camargo comemoram processo contra Graciele Lacerda

Igor Camargo e Amabylle Eiroa, filho e nora de Zezé Di Camargo, comemoraram a vitória na Justiça pelo processo contra Graciele Lacerda . O casal acusa a noiva do cantor de criar um perfil falso no Instagram para atacar a família do sertanejo.

Dias antes da publicação, foi noticiado que Igor e Amabylle haviam desistido da ação e o post negou o caso. Os dois conseguiram reverter o silêncio que lhe foi ordenado em primeiro instância no processo movido pela influenciadora.

"Com a notícia que recebemos hoje, a palavra do dia é agradecimento! Primeiramente, agradecemos a Deus por ter colocado em nosso caminho uma pessoa tão íntegra e de profissionalismo admirável!! Obrigada Dra. Adriana Pacheco e a todos da equipe. Obrigada pelo empenho, trabalho humanizado, artesanal e principalmente, obrigada por ignorar publicidades midiáticas e sensacionalistas pautadas em inverdades. E claro, por conseguirem preservar a ética, no árduo caminho que trilhamos para manter a fé na honra, na verdade, e na Justiça", escreveram.

O post foi publicado na última terça-feira (16) e recebeu a curtida de Zilu Godoi. Cinco dias antes, Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo anunciaram que estão esperando o primeiro filho.

A polêmica familiar começou em outubro, após uma acusação de Amabylle Eiroa, mulher de Igor Camargo, filho de Zezé. A nora do cantor acusou Graciele de criar um perfil falso para difamá-la na web. O caso já apresentou alguns desdobramentos, como a ruptura profissional do artista com o filho.





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp