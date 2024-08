Reprodução/Instagra Luciano Huck sofre acidente doméstico durante férias e vai ao hospital

Luciano Huck dividiu com os seguidores que sofreu um acidente doméstico durante as férias com a família. De volta ao Brasil, o apresentador precisou ir ao hospital para fazer exames.

O artista explicou que caiu da escada e, após um dia de trabalho, fez um raio-x na mão. Nos Stories do Instagram, ele apareceu com as roupas para realizar o procedimento.

"Caiu na escada nas férias, agora tô com o Sandro, com roupa de chumbo pra tirar um raio-X da mão", explicou ele.

Por fim, Luciano Huck explicou que está bem.

As férias de Luciano Huck e Angélica

Angélica abriu um álbum de fotos as redes sociais exibindo registros das férias com Luciano Huck e os filhos, Joaquim, Benício e Eva.

"Nada melhor do que desconectar da rotina e se conectar com o que realmente importa: amor, risadas e momentos inesquecíveis. Explorando novos lugares, aproveitando cada instante e criando memórias que aquecem o coração", escreveu ela na legenda.

