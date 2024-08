Reprodução/Youtube/Cazé TV Nathaly Dias e Adenízia

A influenciadora digital Nathaly Dias, mais conhecida como Blogueira de Baixa Renda, detonou a emissora CazéTV, do influenciador e streaming Casimiro Miguel, após o climão que aconteceu na transmissão das Olimpíadas de Pais de 2024. Durante o programa, a influencer teve um leve desentendimento com a jogadora de vôlei Adenízia, que dividia a bancada de comentaristas, após a influencer questionar se ela sabia de uma "fofoca de vôlei".



A influenciadora participou recentemente do podcast "Broxada" e explicou sua versão dos fatos e como foi a reação da emissora quanto aos ataques que ela vinha recebendo dos internautas.

"Conheci o apresentador do programa, que estava meio ocupado fazendo outras coisas. Conheci também o Furlan, que é um participante fixo, muito legal, com quem tenho amigos em comum. Ele estava com um notebook aberto, escrevendo algumas coisas que estávamos falando para ele, como o roteiro. Ele é muito certinho com roteiro, mesmo que o programa pareça uma bagunça, não é uma bagunça de verdade", começou Nathaly.

Segundo ela, antes da transmissão acontecer, ela questionou se tinha algum assunto que era proibido. "Ele disse que o programa se chamava Zona e que podíamos falar sobre tudo, que era para nos sentirmos livres".

"Estávamos lá, tentando descobrir quem era a pessoa com a tocha olímpica e discutindo várias coisas, incluindo uma fofoca do vôlei que estavam falando há mais de duas semanas. Saiu na CNN, no Metrópoles, no UOL, não foi algo que inventei. Vi muito hate dizendo que eu estava tirando as meninas do armário. Meu irmão, o time de vôlei brasileiro feminino cheira couro, parceiro. Ninguém do programa me deu um briefing ou roteiro, nem pediram para eu parar de falar. Quero deixar isso claro. Já assisti ao vídeo mais de 40 vezes para ver se alguém me cortava", afirma a influencer.

Nathaly explica "Era para ter sido engraçado isso. Inclusive a hora que ela chama a câmera, a hora que ela fala que é um programa de família, era para ter sido engraçado, era para ter sido humorado, só que ela não tem carisma, ela não tem jogo de cintura e pareceu um climão, pareceu que tava causando um climão, mas nos bastidores foi falado."

"Eu dei uma carona para essa Mona [Adenízia], e ela falou assim: 'Me passa seu contato, eu vou ficar aqui mais duas semanas, então vamos sair, vamos beber.' A Mona me chamou para assistir aos jogos dela quando ela viesse para o Rio, me chamou para beber em Botafogo, porque ela não conhecia nada, fez vários planos", afirma.

"Quando eu cheguei em casa e vi que tava recebendo muito hate, eu mandei uma mensagem para ela e falei: 'Fulana, eu tô recebendo muito hate, se em algum momento você se sentiu ofendida com o que eu fiz com você, eu gostaria de te pedir desculpa, porque não foi minha intenção.' A Mona pega e fala: 'Não tira isso da sua cabeça, vai descansar'. Entretanto, segundo Nathaly, Adenísa teria curtido postagens a chamando de 'sem noção' e 'jogando lenha na fogueira'.

"Dizer que eu não sou uma sem noção? Sem noção foram as pessoas que não me apoiaram nessa merda toda. Uma emissora que me deixou e que permitiu que tudo isso acontecesse comigo. Que não custaria nada, mas quando foi com o amigo dele, quando foi com homem hétero [apoiaram]", desabafa.

Entenda o caso

No programa, onde exercia o papel de comentarista, a Nathaly questionou a jogadora de vôlei Adenízia, que dividia a bancada de comentaristas, se ela sabia de uma "fofoca de vôlei". Nathaly foi mais específica e perguntou sobre uma suposta briga entre Gabi Guimarães e Sheilla Castro. Entretanto, a humorista levou uma invertida da atleta, que disse: "Isso aqui é um programa de família. Eu não faço parte de fofocas".

A influenciadora diz que no momento que questionou Adenízia, ela se certificou de que estava dizendo de forma leve e descontraída, uma vez que não havia um briefing sobre assuntos proibidos na conversa. "Reforço aqui que em nenhum momento eu tive intenção de expor, humilhar ou causar qualquer tipo de desconforto, seja pra quem estava no estúdio ou em casa. Mas a partir dai, a coisa degringolou..."

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp