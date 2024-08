Reprodução/Instagram Luana Piovani se 'une' a Pedro Scooby para apuração árbitra chinesa nas Olimpíadas

Uma cena que o público não imaginava chamou a atenção dos internautas em meio as Olimpíadas de Paris. Luana Piovani e Pedro Scooby se 'uniram' para ir atrás da jurada chinesa que foi vista tirando uma foto da medalha de prata conquistada pela atleta da China na final da trave na ginástica.

Atendendo a pedidos dos internautas, a atriz mostrou o interesse em entender a interação entre jurada e atleta, após a nota baixa de Rebeca Andrade, e ainda pediu a ajuda do ex-marido na missão.

Isso porque, o surfista expôs o juiz de surfe Ben Lowe após ele ser visto ao lado do atleta Ethan Wing - possível rival de Gabriel Medina na semifinal da modalidade. O juiz punido pela Associação, que proíbe este tipo de proximidade entre competidores e jurados.

Nos Stories do Instagram, Piovani marcou Scooby para eles se mobilizarem e buscarem uma punição da juíza.

"Quem souber o @ da querida, vamos mostrar uma coisinha bem brasileira para ela", escreveu ela.

Luana Piovani 🤝🏻 Pedro Scooby

Derrubando arbitragem corrupta pic.twitter.com/iYqiBTk5z1 — Forever (@forevereality) August 5, 2024





