A ex-participante do "Big Brother Brasil 24" Deniziane Ferreira decidiu entrar na nova trend que vem rolando no Instagram que visa mostrar as mudanças físicas entre a adolescência e como a pessoa está na atualidade.



A ex-sister publicou o seu antes e depois e questionou os seguidores: "Mudei muito gente", com um emoji de olhinhos marejados.

Também conhecida como Anny, ela passou por uma série de procedimentos estéticos após sua participação no BBB24. Em maio, a influenciadora fez uma cirurgia plástica para realizar o sonho de colocar próteses nos seios. Ela também realizou o procedimento que melhora o contorno corporal e ressalta os músculos.

Anny compartilha com os seguidores todo o processo de recuperação, incluindo uma vez que teve que realizar um dreno no pós-operatório. A primeira aparição pública que realizou após os procedimentos foi no lançamento do livro do colega de confinamento Rodriguinho.

