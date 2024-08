Reprodução: Instagram Rebeca Andrade e Dandara Mariana

A atriz Dandara Mariana surpreendeu os internautas, na manhã desta segunda-feira (5), após comemorar e parabenizar a vitória de Rebeca Andrade na final do solo nos Jogos Olímpicos. A brasileira levou o ouro e derrotou Simone Biles, considerada a maior ginasta do mundo.

"Evitando ruídos de comunicação. Parabéns, Rebeca Andrade! Mais uma vez, parabéns! Somos ouro! Você é inspiração para muitos brasileiros! E minha admiração por você não é de hoje!", escreveu ela ao republicar uma postagem que fez em junho de 2021 sobre a brasileira ser sua inspiração. À época, a ginasta estava nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Além de Andrade, a artista também colocou Simone Biles e Daiane dos Santos como referências para a sua dança no programa dominical.

O posicionamento de Dandara Mariana causou estranhamento na web, depois da vitória de Simone Biles na final individual das Olimpíadas, que ocorreu no dia 31 de julho. Quando a americana levou o ouro e Rebeca Andrade ganhou a prata, a atriz apenas parabenizou Biles .





Após a polêmica, os internautas resgataram uma possível rusga entre as duas: quando participou da Dança dos Famosos, Dandara Mariana recebeu uma nota 9,9 de Rebeca Andrade. Na classificação final, a atriz terminou em terceiro lugar, atrás da ganhadora Paolla Oliveira e do ator Rodrigo Simas.

No entanto, de qualquer forma, a artista não venceria o programa mesmo se a ginasta a tivesse dado nota 10. Agora, com a vitória de Andrade, Mariana põe um fim na possível rivalidade que possui com a atleta.

