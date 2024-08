Reprodução/Instagram Amabylle Eiroa, Igor Camargo, Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda





Amabylle Eiroa , esposa de Igor Camargo , filho mais novo de Zezé Di Camargo , desabafou neste sábado (3). Embora não tenha mencionado explicitamente Graciele Lacerda , a arquiteta criticou a influenciadora e explicou o motivo pelo qual ela e o marido receberam dinheiro e um carro do sertanejo.

Vale lembrar que foi Amabylle quem revelou que a noiva do sogro usava um perfil falso no Instagram para alfinetar membros da família Camargo.





"Mais uma vez, estou recebendo directs de seguidores falando sobre as indiretas relacionadas à palavra 'INGRATIDÃO'. A pessoa não desiste, mesmo estando errada, de provocar subliminarmente. Por que não aproveita o seu 'milagre' vai curtir o seu momento e me deixa em paz? Não devo favor a vocês!! Eu, sim, fiz tudo com muito carinho e respeito. Agora, e você? O seu vitimismo só 'engana' bajuladores. Diante disso, necessito esclarecer alguns fatos mentirosos e cheios de insinuações constantes ao meu respeito", iniciou Amabylle.

O "milagre" mencionado de forma sarcástica pela arquiteta se refere à gravidez de Graciele, que espera seu primeiro filho com Zezé. Ao anunciar a gestação, a influenciadora afirmou: "Nosso milagre". Amabylle continuou seu desabafo esclarecendo a razão pela qual recebeu dinheiro do sogro e da madrasta de Igor.

"A casa em Alphaville onde vocês moraram, eu realmente assumi o projeto de repaginação de interiores e, em troca do meu trabalho, foi comprado um carro em 60 parcelas de R$ 1.000,00, que inclusive nunca esteve no meu nome. Em relação ao favor que vocês tanto mencionam de eu ter morado um período nessa casa, vocês sabem muito bem que eu relutei até o último minuto para não ir", explicou.

"Além disso, esclareço que o Igor também morou na casa dos meus pais por 6 anos, logo após o divórcio dos pais. Durante esse período, ele não precisou contribuir com as despesas financeiras da casa, pois nunca foi necessário, já que essas sempre foram assumidas integralmente pelo meu pai. Nesse período, eu e o Igor não tínhamos renda, pois estávamos na faculdade", acrescentou.