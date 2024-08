undefined undefined undefined





Zac Efron precisou ser hospitalizado após sofrer um acidente em uma piscina na Espanha. Segundo informações do TMZ deste sábado (3), o ator de High School Musical foi encontrado na piscina por duas pessoas que trabalham no local e foram elas que o retiraram da água.

Um representante do ator afirmou que ele foi levado ao hospital por precaução e descreveu o ocorrido como um "pequeno incidente de natação" em uma vila em Ibiza, na noite de sexta-feira (2). Zac recebeu alta do hospital nesta manhã e está se recuperando bem.

O ator tem aproveitado o último mês na Europa. Além de Ibiza, ele também foi visto em St. Tropez, Mykonos e Paris. Ele subiu ao palco com o DJ Martin Garrix no início da semana e, antes disso, curtiu um passeio de iate com Gerard Butler e amigos.

Zac está tirando férias após gravar "Garra de Ferro", filme estrelado por Jeremy Allen White, e participar de "Ricky Stanicky". No entanto, suas férias estão prestes a terminar, pois ele tem vários projetos em andamento, incluindo um reboot de "Três Solteirões e um Bebê", que está em pré-produção. O filme original, lançado em 1987, tinha Tom Selleck, Steve Guttenberg e Ted Danson no trio protagonista.